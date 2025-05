Kolo Muani Juventus conto alla rovescia | i bianconeri attendono una risposta da Parigi entro quella data Ultime

Il trasferimento di Kolo Muani alla Juventus è in pieno fermento, con i bianconeri in attesa di un segnale da Parigi. Questa operazione non è solo un colpo di mercato, ma un tassello cruciale per rilanciare la squadra in un campionato sempre più competitivo. Gli appassionati sognano già il talento francese in campo: sarà lui a portare nuova linfa all’attacco juventino? Il conto alla rovescia è iniziato!

Kolo Muani Juventus, conto alla rovescia: i bianconeri attendono una risposta da Parigi entro quella data. Le ultime novità sul centravanti francese. La G azzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di alcuni calciatori in prestito per i quali va definito al più presto il futuro. Tar questi c’è anche Randal Kolo Muani, arrivato in prestito secco dal PSG. Giuntoli stava trattando con il club parigino il prolungamento del prestito almeno fino al Mondiale per Club e attendeva una risposta immediatamente dopo la finale di Champions League. In caso di risposta affermativa, come sembra, Kolo Muani dovrebbe restare alla Juve almeno fino al termine del torneo negli USA. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, conto alla rovescia: i bianconeri attendono una risposta da Parigi entro quella data. Ultime

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito

Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Cerca Video su questo argomento: Kolo Muani Juventus Conto Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Kolo Muani Juventus, accordo complicato con il PSG; Quanto vale Lucca? Le cifre e gli scenari per la Juve; Pagellone Juve: Yildiz insostituibile, Thuram senza limiti, sciagura Motta; Juventus, che fatica in attacco: Vlahovic e Kolo Muani a secco, la soluzione di Tudor con un segnale al mercato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Kolo Muani Juventus: nuovi contatti col PSG, il francese prende posizione sul suo futuro. Svelato il desiderio dell’attaccante

Scrive juventusnews24.com: Kolo Muani Juventus: nuovi contatti col Paris Saint-Germain, il francese prende posizione sul suo futuro. Ecco svelato il desiderio dell’attaccante Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguard ...

Contatto tra Conte-Elkann e Chiellini. Bianconeri interessati al prestito di Endrick. Movimento per Tonali e Coppola, nuovo prestito per Kolo Muani?

Come scrive informazione.it: CONTATTO CONTE-CHIELLINI ED ELKANN - Gianluca Di Marzio, tramite Instagram, ha dato alcuni aggiornamenti sul futuro di Antonio Conte: 'Nella giornata di ieri, la Juventus ha avuto nuovi contatti con A ...

La Juventus lavora per tenere Veiga e Kolo Muani per il Mondiale per Club

Lo riporta tuttojuve.com: Stando a quanto afferma Sky Sport, la Juventus sta lavorando per tenere Kolo Muani e Renato Veiga anche per il Mondiale per Club. I bianconeri hanno già un accordo con il Porto per allungare ...