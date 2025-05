Kiev | Nella notte 2 missili e 90 droni russi contro l' Ucraina

Nella notte, Kiev ha vissuto l'ennesima prova di forza delle forze russe, con un attacco che ha visto coinvolti missili balistici e 90 droni. La resilienza ucraina si dimostra ancora una volta straordinaria: ben 56 droni neutralizzati. Questo episodio non è solo un evento isolato, ma si inserisce in un contesto globale dove la guerra tecnologica sta ridefinendo le strategie militari. Riuscirà l'Ucraina a continuare a resistere?

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con due missili balistici Iskander-MKN-23 e 90 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed: lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che nel complesso sono stati abbattuti o neutralizzati 56 velivoli senza pilota nell’est, nel sud e nel nord del Paese. Di questi, 26 sono stati distrutti con armi da fuoco. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Kiev: "Nella notte 2 missili e 90 droni russi contro l'Ucraina"

Kiev, la Russia ha lanciato 108 droni durante la notte

Nella nottata del 11 maggio, l'Ucraina denuncia un attacco massiccio da parte della Russia, che ha lanciato 108 droni nonostante un ultimatum per il cessate il fuoco.

Cerca Video su questo argomento: Kiev Notte 2 Missili Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Guerra in Ucraina, Kiev: Nella notte 2 missili e 90 droni russi contro i nostri territori; Massiccio attacco russo su Kiev nella notte: missili e droni causano almeno 15 feriti; Droni e missili su Kiev, 15 feriti. Zelensky: «PiĂą sanzioni alla Russia»; Missili balistici russi su Kiev: “Attacco intenzionale ai civili”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Kiev: "Nella notte 2 missili e 90 droni russi contro l'Ucraina"

Secondo msn.com: Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con due missili balistici Iskander-M/KN-23 e 90 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed: lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica milit ...

Missili balistici russi su Kiev: “Attacco intenzionale ai civili”

Segnala repubblica.it: Per Zelensky “è stata una delle notti più difficili per l’Ucraina”. Secondo la Bbc i morti in tutto il Paese sono 13. Decine i feriti ...

Notte di missili e morti in Ucraina: "Fallito un attentato allo zar"

Da msn.com: Nuovo massiccio bombardamento russo su tutto il Paese, almeno 12 vittime e decine di feriti. Mosca accusa: il 20 maggio respinto nel Kursk un attacco di droni nemici all’elicottero del presidente.