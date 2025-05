Kiev | incontro a Istanbul non sia vuoto

Mentre il clima geopolitico si fa incandescente, l’incontro tra Zelensky ed Erdogan a Istanbul potrebbe rivelarsi cruciale. "Non deve essere vuoto", afferma il presidente ucraino, sottolineando la necessità di un dialogo costruttivo. Questo incontro non solo riflette le tensioni in atto, ma potrebbe anche segnare l'inizio di nuove dinamiche diplomatiche in un contesto in cui la pace sembra più lontana che mai. Riusciranno a trovare un terreno comune?

23.00 "Abbiamo discusso del possibile prossimo incontro a Istanbul e delle condizioni a cui l'Ucraina è pronta a parteciparvi. Ci rendiamo conto anche che questa riunione non può e non deve essere vuota". Così il presidente ucraino Zelensky parla della telefonata "proficua" con il presidente turco Erdogan. "Si è discusso anche dell'ipotesi di organizzare un incontro dei leader di Ucraina, Russia, Turchia e Stati Uniti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

A Istanbul arrivata la delegazione russa senza Putin (e Trump) | Zelensky deciderà cosa fare dopo l'incontro con Erdogan

A Istanbul è giunta la delegazione russa, ma senza Putin. Zelensky attende di decidere le prossime mosse dopo l'incontro con Erdogan.

Cerca Video su questo argomento: Kiev Incontro Istanbul Sia Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Guerra in Ucraina, Kiev non ha ancora risposto all’invito russo; Lunedì secondo giro di colloqui Russia-Ucraina a Istanbul, ma Zelensky è scettico. Trump è ottimista; Il Cremlino non svela le condizioni per la pace. Kiev: hanno paura perché sono irrealistiche - Il drone russo taglia il cavo in fibra ottica del drone ucraino e ne ferma la corsa; Mosca propone colloqui il 2 giugno a Istanbul. Kiev: pronti a un incontro, ma prima un memorandum. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Da Mosca nuovi paletti per la tregua, Zelensky sente Erdogan: "L'incontro di Istanbul non sia vuoto"

Lo riporta msn.com: Zelensky incontra i senatori Usa: "Grato per l'iniziativa sulle sanzioni" “Ho avuto un proficuo incontro con i senatori statunitensi Lindsey Graham e Richard Blumenthal. Sono grato che siate in Ucrain ...

Incontro cruciale a Istanbul per i negoziati russo-ucraini

laregione.ch scrive: I capi della sicurezza di Gran Bretagna, Germania e Francia si uniscono ai funzionari americani per consultazioni strategiche ...

Ucraina, Ankara: possibile incontro tra Putin, Zelensky e Trump in Turchia

Si legge su italiaoggi.it: Il ministro degli Esteri turco a Kiev possibile concludere il primo e il secondo colloquio di Istanbul con un vertice ...