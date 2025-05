Kevin morto a 31 anni a causa della distrofia muscolare La beffa per la famiglia | Deve pagare oltre mille euro

La tragica scomparsa di Kevin Boccolini, a soli 31 anni, colpisce non solo il cuore di Falconara, ma ci ricorda l'importanza di sostenere chi vive con malattie rare. La famiglia, gi√† provata dal lutto, si trova ora a fronteggiare una beffa: oltre mille euro da pagare. Questo episodio mette in luce una realt√† inquietante: spesso, la battaglia pi√Ļ dura √® quella contro il sistema. Unisciti alla riflessione su come possiamo fare la differenza.

FALCONARA - Kevin Boccolini √® un ragazzo morto il 4 aprile del 2022 all'et√† di 31 anni, a Falconara,¬†dopo aver combattuto per gran parte della vita contro la¬†distrofia muscolare. Una condizione che ne ha provocato la prematura scomparsa, nonostante gli sforzi della famiglia e di tutte le persone. 🔗 Leggi su Anconatoday.it ¬© Anconatoday.it - Kevin, morto a 31 anni a causa della distrofia muscolare. La beffa per la famiglia: ¬ęDeve pagare oltre mille euro¬Ľ

