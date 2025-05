Kelly Ann Doualla la ragazza d’oro dell’atletica taglia il nastro dei suoi campi sportivi

Kelly Ann Doualla, la giovane promessa dell'atletica italiana, ha inaugurato i nuovi campi sportivi della sua scuola a Sant'Angelo Lodigiano. Con il titolo di "freccia nera", questa quindicenne non solo segna record, ma anche un nuovo inizio per gli sportivi del futuro. Questo evento si inserisce in un trend crescente di investimenti nel settore giovanile, fondamentale per la formazione di nuovi talenti. Chi sarà il prossimo a brillare?

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) – La stella emergente dell’atletica Kelly Ann Doualla, la quindicenne “freccia nera“ che ha stabilito il record italiano Under 23 sui 60 metri indoor, ha inaugurato ieri mattina all’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Pandini di Sant’Angelo Lodigiano, che frequenta, i campi sportivi nuovi di zecca per cui sono stati spesi due milioni, compreso anche il sistema antincendio. Accanto al sindaco Cristiano Devecch i (entrambi nella foto) Kelly ha tagliato il nastro del primo intervento lodigiano di edilizia scolastica finanziato dal Pnrr. Presente anche il presidente della Provincia Fabrizio Santantonio, che ha ribadito come l’intervento sia “suddiviso su 15 cantieri finanziati con 56 milioni, ai quali si aggiungono quattro milioni provenienti dalle casse provinciali”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Kelly Ann Doualla, la ragazza d’oro dell’atletica taglia il nastro dei “suoi” campi sportivi

Cerca Video su questo argomento: Kelly Ann Doualla Ragazza Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Kelly Ann Doualla, la ragazza d’oro dell’atletica taglia il nastro dei “suoi” campi sportivi; Brixia Next Gen: Lombardia in Rampa di Lancio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Kelly Ann Doualla, la ragazza d’oro dell’atletica taglia il nastro dei “suoi” campi sportivi

Scrive ilgiorno.it: Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) – La stella emergente dell’atletica Kelly Ann Doualla, la quindicenne “freccia nera“ che ha stabilito il record italiano Under 23 sui 60 metri indoor, ha inaugurato ieri m ...

Kelly Doualla Ann, la ragazza d’oro dell’atletica. “Nuoto, calcio e tennis da bambina, ma era una predestinata della velocità”

Come scrive ilgiorno.it: Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) – “È tutto il giorno che vengo interrogato” sorride Walter Monti, allenatore della ragazza d’oro, Kelly Doualla Ann Edimo. Una giornata passata a risponder ...

Kelly Ann Doualla corre i 60 metri in 7''23: chi è la nuova stella dell'Atletica Italiana

Segnala sport.sky.it: Kelly Ann Doualla, giovanissima (15 anni ... tempo eccezionale per una ragazza della sua età e nuovo primato europeo della categoria under 18. Fino alla seconda media (ora frequenta il liceo ...