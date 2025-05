Kastel Pallavolo Conegliano festeggia un' annata strepitosa

La ‘Kastel’ Pallavolo Conegliano A.S.D. chiude in bellezza una stagione straordinaria! Domenica 1 giugno, la parrocchia Madonna delle Grazie ospiterà una festa per celebrare i traguardi raggiunti dagli atleti. In un momento in cui lo sport sta riunendo le comunità dopo anni di distanziamento, questo evento rappresenta un simbolo di resilienza e passione. Un'opportunità imperdibile per vivere la gioia del volley e sostenere i futuri campioni!

Conegliano, 30 maggio 2025 - La ‘Kastel’ Pallavolo Conegliano A.S.D. celebra la fine della sua stagione sportiva con una festa che si terrà domenica 1 giugno, a partire dalle ore 20:00, presso la sede ricreativa della parrocchia Madonna delle Grazie di Conegliano. L’evento è dedicato agli atleti. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Kastel Pallavolo Conegliano festeggia un'annata strepitosa

kastel pallavolo Conegliano: under 15 e prima divisione lanciatissime!

Il fine settimana di Kastel Pallavolo Conegliano si è distinto per importanti successi delle squadre Under 15 e Prima Divisione.

Cerca Video su questo argomento: Kastel Pallavolo Conegliano Festeggia Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

kastel pallavolo Conegliano: under 15 e prima divisione lanciatissime!

Segnala trevisotoday.it: COMUNICATO-STAMPA DA A.S.D. PALLAVOLO CONEGLIANO 1971 Importanti successi, nel fine settimana appena conclusosi, per le formazioni Under 15 e Prima Divisione di Kastel Pallavolo Conegliano. I “piccoli ...

Volley, l'esultanza hot delle giocatrici di Conegliano: tutte nude per la festa scudetto

Secondo ilmessaggero.it: Hanno scelto di festeggiare così le giocatrici dell'Imoco Conegliano che si sono laurate campionesse d'Italia di pallavolo per il secondo anno consecutivo.

Pallavolo: Conegliano è senza rivali, 7 scudetti di fila

ansa.it scrive: Sempre e solo loro, le Pantere del Conegliano Volley. Per l'ottava volta, la settima consecutiva, la squadra di coach Santarelli si è laureata Campione d'Italia di pallavolo femminile.