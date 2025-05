Karrion Kross racconta il trionfo di Scarlett | Ha lasciato tutti a bocca aperta

Karrion Kross ha svelato un momento indimenticabile: sua moglie Scarlett ha conquistato il pubblico con una performance straordinaria, ricevendo una standing ovation inaspettata. Questo trionfo non è solo un successo personale, ma rappresenta anche un segnale potente nel mondo del wrestling, dove le donne stanno finalmente ottenendo il riconoscimento che meritano. La storia di Scarlett ispira e dimostra che il talento e la passione possono davvero cambiare le regole del gioco!

Karrion Kross ha recentemente condiviso un momento dietro le quinte in cui sua moglie, Scarlett, ha ricevuto una rara standing ovation dopo un match avvenuto nel settembre 2024. Durante un’intervista rilasciata il 29 maggio a Good Karma Wrestling, Kross ha raccontato come la performance di Scarlett in un match di coppia misto le abbia fatto guadagnare il riconoscimento del team WWE, rappresentando una tappa fondamentale nella sua carriera. Dietro le quinte della WWE: L’applauso che ha consacrato Scarlett Bordeaux. Kross ha ricordato il match andato in scena il 28 settembre 2024 al Columbus Civic Center di Columbus, Georgia, dove lui e Scarlett hanno affrontato Rhea Ripley e Damian Priest: “Ti dico solo questo: durante uno show non televisivo, io e Scarlett abbiamo saputo all’ultimo minuto che forse avremmo affrontato Rhea Ripley e Damian Priest. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net