Karate Kid | Legends Ralph Macchio ha insistito per ritardare l' uscita a dopo la fine di Cobra Kai

Ralph Macchio ha dimostrato quanto sia forte il legame tra passato e presente, ritardando l'uscita di "Karate Kid: Legends" fino al termine di "Cobra Kai". Un gesto che sottolinea l’importanza della continuità narrativa in un'epoca dove i reboot e i sequel dominano il panorama cinematografico. I fan possono aspettarsi una fusione perfetta di nostalgia e innovazione. Pronti a riscoprire la saggezza del signor Miyagi?

L'attore voleva a tutti i costi che il nuovo film del franchise uscisse dopo la conclusione della serie spin-off prodotta da Netflix Quarantotto ore dopo aver concluso le riprese di Cobra Kai ad Atlanta, Ralph Macchio è tornato al punto di partenza volando a Montreal sul set di Karate Kid: Legends. Macchio è tornato quindi nella casa del signor Miyagi che lui e Pat Morita avevano reso famosa quattro decenni prima in Karate Kid (1984) di John G. Avildsen. La casa originale di Canoga Park è stata demolita dopo la fine della produzione del film Karate Kid 2 del 1986, prima di essere ricostruita al Warner Bros.

