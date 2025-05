Karate Kid Legends | L’Ispirazione Epica da Signore Anelli Cast Box Office e Critica

Il nuovo "Karate Kid Legends" sta facendo parlare di sé, richiamando l'epicità de "Il Signore degli Anelli". Jonathan Entwistle ha saputo coinvolgere il pubblico con un finale mozzafiato, regalando a Ralph Macchio e Jackie Chan una straordinaria rivincita. I primi dati del box office parlano chiaro: il film sta conquistando la scena! Curioso di scoprire come questa leggenda continua a ispirare le nuove generazioni? Non perdere l’occasione di immergerti in questa avventura!

Karate Kid: Legends, Joshua Jackson è aumentato di 9 chili per le riprese del film

Joshua Jackson, ex star di Dawson's Creek, si prepara a un grande cambiamento fisico per il suo ruolo nel nuovo capitolo del franchise Karate Kid: Legends.

Karate Kid Legends: cosa c'è di canonico dai vecchi film e da Cobra Kai?

Da cinema.everyeye.it: Ma quindi cosa c'è di canonico tra Karate Kid Legends e i vecchi film della saga nonché la serie tv Cobra Kai, recentemente conclusa su Netflix?

Karate Kid: Legends, Ralph Macchio tornerà ancora a interpretare Daniel LaRusso nel franchise?

msn.com scrive: In Karate Kid: Legends, Ralph Macchio è tornato a interpretare Daniel LaRusso al cinema dopo anni, se si esclude la serie tv Cobra Kai. Ma qual è il futuro del personaggio nel franchise? Ecco cosa ha ...

Karate Kid: Legends, Ralph Macchio ha insistito per ritardare l'uscita a dopo la fine di Cobra Kai

Scrive msn.com: L'attore voleva a tutti i costi che il nuovo film del franchise uscisse dopo la conclusione della serie spin-off prodotta da Netflix ...