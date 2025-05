Karate | Italia 4 finali nella prima giornata della Premier League di Rabat! Brilla Erminia Perfetto

La prima giornata della Premier League di Karate a Rabat si tinge d'azzurro! Con 4 finali già conquistate, l'Italia dimostra di essere una potenza emergente nel mondo delle arti marziali. Ermina Perfetto, in particolare, brilla nella categoria -50 kg, pronta a dare battaglia per il titolo. Questo successo non è solo un traguardo personale, ma un chiaro segnale della crescita del karate italiano nel panorama sportivo globale. La sfida è appena iniziata!

La prima giornata della tappa di Rabat della Premier League 2025 si inaugura per l’ Italia subito con ottimi risultati che arrivano dai tatami marocchini, con ben 4 finali da disputare nei prossimi giorni. Splendido nel kumite femminile, categoria -50 kg, il percorso di Ermina Perfetto che domenica si potrà giocare il primo posto del torneo nel duello contro la greca Christina Pappa. Poi i tre atti per il bronzo. Il primo legato alla strada fatta dalla stessa Perfetto, che in semifinale ha eliminato la compagna di nazionale Asia Bifulco, che quindi si giocherà uno dei due posti a disposizione sul terzo gradino del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Karate: Italia, 4 finali nella prima giornata della Premier League di Rabat! Brilla Erminia Perfetto

