Kalulu Juve prima volta con la Francia | inizia il ritiro con la nazionale e il difensore commenta così Tifosi bianconeri gasati sui social – FOTO

Kalulu Juve prima volta con la Francia | inizia il ritiro con la nazionale e il difensore commenta così

Pierre Kalulu, il nuovo volto della Juventus, conquista la Nazionale francese per la prima volta! Un momento emozionante che non solo accende i cuori dei tifosi bianconeri, ma si inserisce perfettamente nel trend di giovani talenti che si fanno strada nei grandi club europei. La sua foto e il messaggio di entusiasmo sui social testimoniano l'orgoglio di indossare la maglia della Francia. Restate sintonizzati, potrebbe essere l'inizio di una carriera straordinaria!

Kalulu Juve, prima volta con la Francia: la FOTO pubblicata dal difensore bianconero e il messaggio. Prima volta con la Francia per Pierre Kalulu, difensore della Juve che è stato convocato da Deschamps in vista delle semifinali di Nations League. Il calciatore ha iniziato oggi il suo ritiro e ha festeggiato sul proprio profilo Instagram l'inizio del percorso con i transalpini: la foto ha fatto scatenare anche i tifosi bianconeri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierre Kalulu (@kalulu.jr) MESSAGGIO – «Inizia qui».

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino

Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Kalulu elogiato da Deschamps dopo la convocazione con la Francia: «Sta facendo un’ottima stagione con la Juve, ha questa capacità»

Follia Kalulu, colpisce volontariamente Castellanos al volto: espulso con il VAR, Juventus in dieci

Secondo fanpage.it: Al 60' episodio chiave in Lazio-Juventus: Kalulu è stato espulso con il rosso diretto dopo revisione al VAR di un contatto con Castellanos ...