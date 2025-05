Juventus Under 17 non basta un grande Nava | il portogallo vince ai rigori Il Belgio di Gielen eliminato dalla Francia Il resoconto delle semifinali di Euro 25

La Juventus Under 17 lascia l'Euro 2025 con un mix di orgoglio e delusione. Nonostante le parate strepitose di Nava, la squadra viene eliminata ai rigori dal Portogallo, mentre il Belgio di Gielen cede alla Francia. È un segnale chiaro: il talento giovanile italiano deve affrontare sfide sempre più dure, in un contesto europeo in continua evoluzione. La ricerca della vittoria prosegue, ma il futuro è luminoso!

di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, Italia eliminata ai rigori dal Portogallo: Nava ne para 2 ma non basta agli Azzurrini. Gielen out con il suo Belgio. Gli aggiornamenti sui bianconeri alle semifinali di Euro 25. Nessun bianconero potrà laurearsi campione degli Europei Under 17, dopo le semifinali sono arrivati due verdetti negativi per i nazionali della Juventus Under 17. La finale del Torneo sarà Francia-Portogallo, sfida in programma per domenica 1 giugno. Nella prima semifinale, disputata alle 18 del 2905, il Belgio di Wout Gielen, partito titolare, ha perso per 3-2 contro i coetanei francesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 17, non basta un grande Nava: il portogallo vince ai rigori. Il Belgio di Gielen eliminato dalla Francia. Il resoconto delle semifinali di Euro 25

Juventus, arrivano conferme sull'addio: succederà a fine stagione

La Juventus si prepara a un cambio significativo, con conferme sul possibile addio di alcuni giocatori a fine stagione.

