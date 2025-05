Juventus Tudor fatto fuori | scelto il nuovo allenatore

La Juventus cambia rotta: Tudor è stato sollevato dall'incarico e si cerca un nuovo allenatore in un momento cruciale per la squadra. Dopo il rifiuto di Antonio Conte, l'attesa cresce attorno al nome che dovrà risollevare le sorti bianconere. Con le squadre top del campionato che investono in talenti e strategie, la Vecchia Signora deve ripensare il proprio futuro. Chi sarà il prossimo a guidare la rinascita?

Decisione presa su chi siederà in panchina dopo il mancato ingaggio di Antonio Conte Ore calde e decisive per la panchina della Juventus. Sfumato il primo obiettivo, ovvero Antonio Conte che ha deciso di rimanere al Napoli, ora c’è da capire quali potranno essere le prossime mosse della nuova dirigenza bianconera. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Da capire chi decide: il neo arrivato Comolli? Il ‘promosso’ Chiellini? Difficile possa decidere Tognozzi, di rientro dalla deludente esperienza al Granada. In ogni caso il nome che sta prendendo corpo è quello di un altro grande ex, Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, Tudor fatto fuori: scelto il nuovo allenatore

Nuovo allenatore Juventus, Serie A e Premier League nel suo futuro: le novità sull’obiettivo per la panchina bianconera

La Juventus è pronta a un futuro di cambiamenti: la ricerca del nuovo allenatore si intensifica, con nomi che circolano sia per la Serie A che per la Premier League.

