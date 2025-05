Juventus Next Gen è ufficiale il rinnovo di contratto di Guerra | tutti i dettagli del prolungamento nel comunicato della società!

La Juventus Next Gen punta su Simone Guerra, rinnovando il contratto del giovane talento. Questo segna un'importante scommessa sul futuro, in linea con la crescente attenzione del calcio italiano verso i giovani talenti. La Juve, infatti, non solo blinda Guerra, ma conferma anche la sua strategia di investire su giocatori promettenti. Chissà, potrebbe essere il segnale di un nuovo capitolo per il club torinese!

Juventus Next Gen, ufficiale il rinnovo di Guerra: spiccano tutti i dettagli nel comunicato ufficiale apparso sul sito. La Juventus Next Gen blinda Simone Guerra anche per la prossima stagione. La notizia è stata data dalla stessa Juve attraverso un comunicato ufficiale, apparso sul proprio sito. Ecco il contenuto della nota, che conferma quanto asserito in anteprima da . COMUNICATO – « Simone Guerra rinnova il contratto con la Juventus Next Gen e prolunga il suo accordo con la squadra bianconera fino al 30 giugno 2026. L'attaccante classe 1989, uno dei protagonisti della rimonta in campionato in questo 2025 in Serie C della squadra bianconera, è risultato decisivo anche in questa stagione per le sorti della Next Gen – autore complessivamente di 15 reti e cinque assist in 31 gare tra Serie C, playoff e Coppa Italia di categoria.

