Juventus il programma verso il Mondiale | allenamenti partenza e trasferimenti

La Juventus si prepara a un periodo cruciale: una settimana di allenamenti per ricaricare le batterie, prima di affrontare il Mondiale. La tensione per la corsa Champions è palpabile, ma ora è tempo di riflessione e strategia. Con trasferimenti in arrivo e nuove sfide all'orizzonte, il club torinese punta a ripartire con grinta. Riusciranno i bianconeri a sorprendere il mondo? Preparatevi a seguire questa avventura!

Per la Juventus, una settimana per scaricare la tensione di una corsa Champions terminata al novantesimo dell`ultima partita del campionato.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Dove vedere in tv Juventus-Roma, Finale Coppa Italia calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

Sabato 17 maggio, ore 18.00, Juventus e Roma si sfideranno nella finale della Coppa Italia di calcio femminile allo Stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ di Como.

Il difensore della Juventus senza mezzi misure: “La Juve non può accontentarsi. Ho l’amaro in bocca per…”

Si legge su msn.com: “Juventus, mai accontentarsi”. Dopo l’infortunio, il difensore punta al Mondiale per Club per riscattare una stagione amara e tornare grande. Gleison Bremer non nasconde la delusione: questa stagione ...