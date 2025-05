Juventus il nuovo assetto societario con Chiellini

La Juventus segna una svolta epocale con il nuovo assetto societario che vede Giorgio Chiellini al timone. Con l'uscita di Giuntoli e del vecchio management, il club punta a rinnovarsi e ritrovare slancio nel panorama calcistico italiano. L'ex capitano bianconero non è solo un simbolo, ma un leader capace di unire esperienza e ambizione. Questo cambiamento potrebbe rappresentare il primo passo verso un futuro luminoso in un calcio in continua evoluzione.

Nelle ultime 24 ore, la Juventus ha affrontato un cambio di rotta cruciale. La società ha deciso di silurare Giuntoli e tutto il gruppo direttivo attuale bianconero. Al centro della transizione c'è Giorgio Chiellini, nominato da Elkann come figura chiave in dirigenza.

Nuovo sponsor Juventus: quando debutterà sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale, ecco le partite in cui vedremo già Jeep e Visit Detroit

La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor per la stagione 2025/26: Jeep, che torna a featured sulle maglie dei bianconeri.

La Juve rimescola l'assetto societario? Riflessioni sull'operato di Giuntoli

Juventus, Conte nelle mani di Elkann: ecco come lo stallo nella rivoluzione nella dirigenza è un assist al Napoli

Conte resta al Napoli, la Juve vira su Gasp

