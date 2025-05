Juventus il no di Conte fa infuriare club e tifosi | 'via la stella dallo Stadium' non tornerà mai più

Il rifiuto di Antonio Conte di tornare alla Juventus ha scatenato un'ondata di delusione tra i tifosi e nel club, segnando un momento cruciale nel panorama calcistico italiano. Mentre le speranze di un nuovo inizio svaniscono, la Juventus si trova a riflettere sulle sue scelte strategiche. L'assenza di un leader carismatico come Conte potrebbe allontanare i bianconeri dalle vette del calcio europeo. Cosa ne sarà ora del futuro della squadra?

Il no di Antonio Conte scuote la Juventus e tutto il mondo bianconero. E probabilmente chiude per sempre la possibilità di un ritorno del tecnico.

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio)

La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

Juventus, il no di Conte fa infuriare club e tifosi: 'via la stella dallo Stadium', non tornerà mai più

Scrive calciomercato.com: Il no di Antonio Conte scuote la Juventus e tutto il mondo bianconero. E probabilmente chiude per sempre la possibilità di un ritorno del tecnico salentino nella.

Juventus: Conte non era solo il piano A, era l’unico obiettivo. Ora deve ripensare la strategia (Corsport)

Come scrive ilnapolista.it: Alla Juventus era in programma una doppia rivoluzione: tecnica e dirigenziale. Non c’erano alternative ma ora il quadro è cambiato ...

Allenatore Juve, sfumato Conte ecco le alternative: Tudor ma anche Pioli o Mancini

Secondo msn.com: La panchina bianconera resta un rebus irrisolto: il club ora pensa alla conferma di Igor, spuntano l'ex Milan e l'ex ct in lista. Sondato anche Gasperini ...