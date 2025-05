Juventus il giorno più lungo

La Juventus vive un momento cruciale: il mancato ingaggio di Antonio Conte segna una nuova era, mentre l'addio a Cristiano Giuntoli getta ombre sul futuro della dirigenza. In un calcio sempre più competitivo, questo "giorno lungo" evidenzia le sfide e le incertezze che i grandi club devono affrontare. Chi sarà il prossimo a guidare la Vecchia Signora verso la rinascita? La curiosità cresce!

Le ultime 24 ore hanno segnato un punto di svolta per la Juventus tra il mancato approdo di Antonio Conte e il divorzio ormai fatto dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Antonio Conte, dopo il summit con Aurelio De Laurentiis, ha scelto di restare al Napoli. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il giorno più lungo

Juventus, Pedullà svela: «Ecco quale sarà il giorno delle decisioni per la panchina bianconera, sarà Elkann a decidere il futuro di tutti. Su Conte e Allegri…»

Alfredo Pedullà svela il giorno decisivo per il futuro della Juventus, in cui Elkann probabilmente annuncerà la scelta tra Conte e Allegri come nuovo allenatore.

Cerca Video su questo argomento: Juventus Giorno Lungo Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Terremoto nella Juventus nel giorno del no di Conte: licenziato Giuntoli, Elkann ribalta il club; LFC pays respects on 40th anniversary of Heysel Stadium disaster; Si rischia lo scontro violento tra ultras di Juve e Fiorentina, indaga la Digos di Torino; Longhi certo: «La Juve non conosce il lungo termine». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus, c'è il contatto con Gasperini: il tecnico riflette, la Roma aspetta

Segnala msn.com: Sfumato il ritorno di Antonio Conte, che resta al Napoli, la Juventus riflette sul nome dell`allenatore per la prossima stagione. Al momento la squadra resta affidata.

Juventus, vicinissimo l'addio con Cristiano Giuntoli: Elkann ha deciso di non proseguire il rapporto con il direttore sportivo

Da informazione.it: L'addio di Giuntoli è consequenziale a tutta una serie di nuovi ingressi all'interno del mondo della Vecchia Signora: su tutti l’arrivo di Comolli e il ritorno di Tognozzi, ma anche i maggiori poteri ...

Juventus, Romano: 'La sensazione nello spogliatoio azzurro è che arrivi la separazione da Conte'

Come scrive it.blastingnews.com: Fabrizio Romano ha spiegato che si attende la decisione finale sul futuro di Conte, la Juventus resta spettatrice interessata ...