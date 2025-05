Juventus Gasperini sfuma | la Roma si prende il tecnico

La Juventus perde un'importante battaglia per la panchina: Gian Piero Gasperini ha scelto la Roma, firmando un triennale fino al 2028. Questo movimento non è solo un colpo per i bianconeri, ma segna anche un cambio di paradigma nel calcio italiano, dove le strategie di mercato si fanno sempre più aggressive. La scelta di Gasperini potrebbe rilanciare la Roma in un contesto competitivo sempre più acceso. Chi sarà il prossimo a muoversi?

Corsa per la panchina Nelle ultime 24 ore, la Juventus ha incassato un duro colpo nella corsa alla panchina. Gian Piero Gasperini, come riportato da Tuttosport il 30 maggio 2025, ha scelto la Roma, firmando un triennale fino al 2028, nonostante il pressing bianconero guidato da Giorgio Chiellini e Damien

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

