Juventus Elkann fa fuori Giuntoli | 400 milioni spesi per arrivare quarto

La Juventus ha deciso di voltare pagina: l’era di Cristiano Giuntoli si chiude dopo un investimento di 400 milioni per un quarto posto che lascia l’amaro in bocca. Un cambio di rotta che riflette le sfide del calcio moderno, dove il risultato deve arrivare subito. Gli appassionati si interrogano: quali saranno i prossimi passi della Vecchia Signora? La storia continua, ma con quali protagonisti?

Il regno bianconero di Cristiano Giuntoli è stato breve, deludente e dispendioso. La carriera del direttore sportivo ha subito due balzi poderosi negli ultimi anni. A lui sono stati dati grandi meriti dello scudetto del 2023 del Napoli, che gli aveva dato l’accesso ai piani alti della classifica. Ambizione e cuore, da tifoso juventino, lo hanno poi portato a Torino. Troppo in fretta? Forse. Troppo ingenuo? Certamente. Si è ritrovato infatti a reggere sulle spalle il peso della rinascita della vecchia signora, che ormai si fa attendere da anni. Dal post Covid il club non si è più rialzato e ora cambia ancora, pagando caro l’ennesimo buco nell’acqua. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Juventus, Elkann fa fuori Giuntoli: 400 milioni spesi per arrivare quarto

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente"

L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

Cerca Video su questo argomento: Juventus Elkann Fa Fuori Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

La Juve fa fuori Giuntoli, rivoluzione voluta da Elkann: saltano altri due assieme a lui; Giuntoli verso l'addio alla Juventus, come cambia la dirigenza bianconera: Comolli, Tognozzi, Chiellini e la rivoluzione di Elkann; Nuovo ribaltone Juve: Elkann caccia Giuntoli dopo solo un anno; Terremoto Juve, annuncio in diretta: Sono già fuori. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Juventus, Elkann fa fuori Giuntoli: 400 milioni spesi per arrivare quarto

Lo riporta quifinanza.it: Non ci sarà un altro mercato gestito da Cristiano Giuntoli: la Juventus cambia rotta dopo aver realizzato una squadra che non ha convinto nessuno, tifosi in primis ...

La Juve fa fuori Giuntoli, rivoluzione voluta da Elkann: saltano altri due assieme a lui

Da fanpage.it: La Juve sta per licenziare Cristiano Giuntoli, per volere diretto dell'azionista di maggioranza John Elkann: con lui mandata a casa tutta l'area tecnica ...

Nuovo ribaltone Juve: Elkann caccia Giuntoli dopo solo un anno

Segnala quotidianopiemontese.it: Fallimento Giuntoli: fuori dopo un anno. Juve a Comolli-Chiellini, caccia al nuovo allenatore in un mercato già in fermento.