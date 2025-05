Juventus e mercato | il futuro prende forma

La Juventus è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con Antonio Conte come possibile protagonista. Dopo la recente qualificazione alla Champions League, il ritorno del tecnico salentino potrebbe segnare un rilancio per i bianconeri. In un contesto di cambiamenti nel calcio italiano, il suo arrivo sarebbe un segnale forte di ambizione. Riuscirà Conte a riportare la Vecchia Signora ai vertici del calcio europeo? La suspense è palpabile!

Ritorno in vista La Juventus accelera per definire il suo futuro, con Antonio Conte al centro dei pensieri. Dopo la qualificazione alla Champions League, sancita dal 3-2 a Venezia, John Elkann e Giorgio Chiellini hanno contattato il tecnico salentino, attualmente al Napoli, per riportarlo a Torino. Conte, artefice di tre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus e mercato: il futuro prende forma

Tah Juventus: quella big europea è pronta a sferrare il colpo decisivo, ma la decisione spetterà al giocatore. Cosa filtra sul futuro del difensore tedesco

La Juventus è vicina a concretizzare il colpo difensivo tanto atteso, con il Bayern Monaco pronto a presentare un'offerta decisiva per Jonathan Tah.

Cerca Video su questo argomento: Juventus Mercato Futuro Prende Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juve, futuro plausibile con Tudor. Il Milan coi nodi Maignan-Theo; Calciomercato Juve, il dopo Vlahovic e non solo. Bomber di scorta: è sfida a due; Juventus, Conte rischia di saltare: clamorosa ipotesi Simone Inzaghi; Monte ingaggi e stipendi della Juventus 2024/2025. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juve, le alternative a Tudor e il possibile tentativo per Gasperini: come stanno le cose

Lo riporta calciomercato.it: Sfumato il ritorno di Conte, la Juventus deve valutare il futuro della panchina: per Gasperini serve fare in fretta ...

Gasperini-Juve, la chiamata della vita: la short list del prossimo allenatore

Da tuttosport.com: Il colpo di spugna è servito. Nel giorno in cui è stata sancita l’accelerata definitiva per l’addio di Giuntoli, infatti, la tela su cui dovrà essere affrescato il futuro della Juventus ha perso anche ...

Conte-Juve, accuse pesantissime: ”Arriverà l’ennesima mazzata”

Segnala calciomercato.it: Amarezza, rabbia e delusione: sono questi i sentimenti che abbracciano il popolo bianconero dopo le ultime notizie ...