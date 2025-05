Juventus è caccia al nuovo allenatore | sfumato Conte c' è Gasperini in pole

La Juventus si ritrova a un bivio, con la ricerca del nuovo allenatore che si fa sempre più urgente. Dopo il sogno sfumato di Antonio Conte, Gian Piero Gasperini emerge come favorito. Un cambio in panchina potrebbe segnare una svolta significativa nella storia recente del club, mentre il calcio italiano si prepara a una nuova era di innovazione e strategia. Riuscirà la Juve a risollevarsi e tornare ai vertici? La risposta potrebbe dipendere proprio da chi siederà sulla panchina.

Torino, 30 maggio 2025 - Solo una settimana fa, il nome di Antonio Conte era quello più chiacchierato per la panchina della Juventus. Il tecnico leccese sembrava destinato a lasciare il Napoli e a tornare a Torino. E invece, la conferma dell'ex Inter da parte del club partenopeo ha spiazzato tutti: addetti ai lavori e probabilmente la stessa Vecchia Signora. Vecchia Signora al cui interno si sta registrando una vera e propria rivoluzione a livello dirigenziale, visto che dopo le dimissioni di Francesco Calvo stanno per arrivare gli addii a C ristiano Giuntoli, Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli, a cui faranno da contraltare l'ingresso di Damien Comolli, il rientro di Matteo Tognozzi e il potenziamento delle funzioni di Giorgio Chiellini.

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio)

La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

