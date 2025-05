Juventus confronto teso tra Elkann e Giuntoli | licenziamento comunicato prima dell'omaggio alle vittime dell'Heysel

Ribaltone in casa Juventus: John Elkann ha colpito duro, azzerando la dirigenza e mettendo fine all'avventura di Cristiano Giuntoli. Questo colpo di scena, comunicato prima dell'omaggio alle vittime dell'Heysel, sottolinea un clima teso che accompagna il mondo del calcio italiano. La Juventus naviga acque agitate, e le scelte radicali potrebbero segnare un nuovo corso. Sarà questa la chiave per il rilancio o l'ennesimo errore strategico?

Elkann in Arabia anche per la Juventus: alla ricerca di fondi sauditi (ossia il fondo Pif) – Il Fatto

John Elkann si reca in Arabia Saudita per esplorare opportunità di finanziamento per la Juventus, con particolare attenzione al fondo PIF.

