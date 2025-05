Juventus | chi è Marco Silva l'allenatore undicesimo col Fulham e accostato ai bianconeri

La Juventus è in cerca di una nuova guida tecnica e tra i nomi in lizza spicca Marco Silva, attuale allenatore del Fulham. Il suo stile di gioco moderno e offensivo potrebbe essere la chiave per riportare i bianconeri ai vertici del calcio italiano. Un cambio di rotta in un contesto dove i grandi club europei puntano su allenatori giovani e innovativi. Riuscirà Silva a portare la Juve verso un nuovo rinascimento?

Niente Antonio Conte, niente Gian Piero Gasperini, la panchina della Juventus continua a non avere un padrone certo per la prossima stagione.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Chi è Shane Van Aarle, un nuovo Van Dijk per la Juventus Next Gen. I retroscena del primo colpo voluto da Chiellini – VIDEO di Marco Baridon

Shane Van Aarle è il nuovo protagonista della Juventus Next Gen, voluto da Chiellini per rinforzare la difesa.

Cerca Video su questo argomento: Juventus Marco Silva L039allenatore Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Juventus: chi è Marco Silva, l'allenatore undicesimo col Fulham e accostato ai bianconeri

msn.com scrive: Niente Antonio Conte, niente Gian Piero Gasperini, la panchina della Juventus continua a non avere un padrone certo per la prossima stagione. Mentre Igor Tudor aspetta.

Marco Silva Juventus, i bianconeri valutano l’allenatore del Fulham! Arrivano nuove conferme: e quel dettaglio su Comolli…

Come scrive juventusnews24.com: Marco Silva Juventus, i bianconeri valutano l’allenatore del Fulham in vista della prossima stagione: le ultime Con Damien Comolli vicino alla firma con la Juventus, iniziano a delinearsi anche le str ...

Chi è Marco Silva, l’allenatore portoghese del Fulham candidato per la panchina della Juventus

Secondo fanpage.it: La Juventus sta cercando un nuovo allenatore. Tudor andrà via dopo il Mondiale per Club. Sfumati Conte e Gasperini si vagliano diversi profili, compreso quello del portoghese Marco Silva, tecnico del ...