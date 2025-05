Juventus che smacco alla Roma | ansia per Ranieri

La Juventus infligge un duro colpo alla Roma, alimentando l'ansia per Claudio Ranieri. La situazione della panchina bianconera è in fermento e il valzer delle sostituzioni diventa sempre più intrigante in Serie A. In questo scenario incerto, la Roma rischia di perdere non solo punti, ma anche la possibilità di costruire un futuro solido. Gli allenatori ballano, ma chi avrà la meglio? La saga continua!

La Roma rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano per colpa della Juventus: ecco spiegato il motivo Il valzer delle panchine prosegue imperterrito nella nostra Serie A. Fino a questo momento, una delle squadra rimaste con il punto di domanda sulla testa è la Juventus. Infatti i bianconeri continuano con Igor Tudor, attualmente impegnato a preparare il Mondiale per Club, nonostante le idee fossero altre. (Lapresse) – tvplay.it La Juve aveva come obiettivo primario Antonio Conte, destinato però a rimanere ancora a Napoli. Successivamente si era sondato il terreno per Massimiliano Allegri che ieri ha firmato il suo contratto che lo legherà al Milan, undici anni dopo la prima parentesi. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juventus, che smacco alla Roma: ansia per Ranieri

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Juventus, ansia Yildiz: rischia una nuova squalifica in Italia e in Europa

Riporta calciomercato.it: Momento non facile anche fuori dal campo per Kenan Yildiz, che rischia la squalifica per una delicata vicenda extra campo ...

Calcio: Roma-Juventus 1-1

Scrive ansa.it: Roma e Juventus 1-1 (1-1). Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini (33' st Bove); Baldanzi (23' st Azmoun ...

Calciomercato, tra colpi e sogni: la Juve fa uno "smacco" all'Atalanta, la Roma prepara l'offerta per Soulé

Secondo ilgiornale.it: Con il passare delle ore la Roma mette a punto la strategia per tentare il colpo Matias Soulé. Il talento argentino della Juventus ha aperto alla destinazione giallorossa e sembra dare priorità ...