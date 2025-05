Juve pochi pregi e tanti difetti | ecco i motivi del fallimento e chi si salva – Tribuna Juve | VIDEO di Paolo Rossi e Stefano Ferrè

La Juventus ha vissuto una stagione turbolenta, con un mix di pochi pregi e tanti difetti. Ma chi si salva tra i bianconeri? Nel video di Paolo Rossi e Stefano Ferrè, si analizzano non solo i fallimenti, ma anche le luci in questo buio campionato. Un momento cruciale per riflettere sul futuro della squadra e sull'importanza di un progetto solido, mentre il calcio italiano cerca di riprendersi. Scopri di più!

Juve, quali sono stati i motivi del fallimento (e chi si salva) L’analisi della stagione – Tribuna Juve VIDEO di Paolo Rossi e Stefano Ferrè. Qual è stato il vero punto di forza della Juventus in questa stagione? E dove, invece, ha fallito la squadra bianconera? In questo video analizziamo insieme a Stefano Ferrè di House Of Calcio, il bilancio completo della Juve 20242025, tra solidità difensiva e limiti offensivi evidenti. Dal crollo post ottobre alle difficoltà nei calci piazzati, passando per l’importanza crescente di Locatelli. Diteci cosa ne pensate nei commenti sotto al video di . .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve, pochi pregi e tanti difetti: ecco i motivi del fallimento (e chi si salva) – Tribuna Juve | VIDEO di Paolo Rossi e Stefano Ferrè

Fagioli Fiorentina, clamoroso da Firenze: i viola non riscatteranno il centrocampista della Juve. I due motivi dietro questa scelta

Da Firenze arrivano importanti aggiornamenti su Nicolò Fagioli: la Fiorentina ha deciso di non riscattare il centrocampista della Juventus.

