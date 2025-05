Juve le alternative a Tudor e il possibile tentativo per Gasperini | come stanno le cose

La Juventus è in un momento cruciale: con Conte sfumato e Giuntoli possibile partente, la scelta del nuovo allenatore diventa fondamentale. Tudor e Gasperini sono sul tavolo, ma il tempo stringe. In una Serie A sempre più competitiva, la Juve deve agire rapidamente per non perdere terreno. La salute della squadra passa anche da queste decisioni: il futuro bianconero è a un passo da una nuova era. Chi guiderà la rinascita?

Sfumato il ritorno di Conte, la società bianconera – che sta operando il riassetto societario – deve valutare il futuro della panchina ma serve muoversi in fretta Per la Juventus sono ore bollenti, è adesso che si decide il futuro a tutti i livelli. A partire da quello in società, con Giuntoli verso l'addio e il riassetto societario che aspetta solamente di essere definito. Comolli, Tognozzi e Chiellini formeranno la nuova triade che cercherà di riportare i bianconeri a lottare per lo scudetto dopo il naufragio del progetto con Thiago Motta. Qualcosa di mai decollato, sia per l'aspetto tecnico che quello di ambiente.

Guardalà vede un futuro lontano dalla Juve per questi tre giocatori: «Questi due prestiti torneranno ai loro club d’appartenenza! Sulla permanenza di questo bianconero invece c’è sempre un punto interrogativo»

Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport 24, ha analizzato il futuro di tre giocatori della Juventus, evidenziando la probabilità di un allontanamento per due di essi, attualmente in prestito, mentre rimangono dubbi sulla permanenza di un terzo.

