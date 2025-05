Juve il nuovo corso non funziona | Comolli già bocciato

La Juventus è di nuovo al bivio: il nuovo corso, tanto atteso dai tifosi, sembra già scricchiolare. L'esonero di Giuntoli segna un altro capitolo di una stagione travagliata. Mentre Elkann è sotto i riflettori, la domanda è: basteranno questi cambiamenti a riportare la squadra ai vertici? In un calcio in continua evoluzione, la Juve deve trovare il giusto equilibrio tra ambizione e realtà. La sfida è aperta!

Nuova rivoluzione dirigenziale a Torino, ma anche in questo caso i presupposti non sembrano tra i migliori: Elkann e non solo sotto attacco Dopo una stagione sofferta, alla Juventus è il momento delle decisioni forti. La prima, è quella dell’addio di Giuntoli, dopo un duro confronto con Elkann. Il dt messo alla porta, i bianconeri ripartono cercando di avviare un nuovo ciclo, ma tra tante incognite. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Sfuma il ritorno di Conte, che resta al Napoli. Sul grande ex e sulla possibilità di ripartire con lui, c’erano tante speranze, finite disattese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Juve, il nuovo corso non funziona”: Comolli già bocciato

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino

Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

