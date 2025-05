Juve e se arrivasse Modric? C’è qualcuno che può convincerlo

La Juventus punta in alto e il nome di Luka Modric rimbalza tra le idee di mercato. Un campione intramontabile che potrebbe riportare la magia a Torino, in un estivo che si preannuncia rovente. In un contesto di rinnovamento per il calcio italiano, l’arrivo del croato potrebbe non solo rinforzare la squadra, ma anche ispirare una nuova generazione di talenti. Chi sarà l'artefice di questa possibile sinergia? La curiosità cresce!

Un campione intramontabile osserva nuovi orizzonti, mentre a Torino qualcuno potrebbe sussurrargli all'orecchio. Nel mercato, a volte, basta una scintilla per riaccendere la magia. Il mercato estivo non è ancora decollato, ma già profuma d'estate memorabile. Il Napoli ha acceso la miccia con l'affare De Bruyne, un colpo che farà parlare a lungo, nonostante i 34 anni del belga. Eppure, questa potrebbe essere solo la prima tessera di un mosaico che mescola esperienza e talento, nomi da album Panini e una Serie A che vuole tornare ad alzare l'asticella dell'appeal internazionale.

Fagioli Juve, clamoroso: la Fiorentina non lo riscatterà, se arrivasse Conte a Torino… Lo scenario sul centrocampista

Nicolò Fagioli, protagonista di un prestito alla Fiorentina, potrebbe non essere riscattato dai viola se allenasse Conte a Torino.

