Juve dopo Conte resta con il cerino in mano | tentativo disperato per un grande ritorno

La Juventus, dopo il clamoroso rifiuto di Conte, si ritrova a navigare in acque tempestose. Con la Serie A che si fa sempre più competitiva, il club bianconero è costretto a cercare un grande nome per risollevare le sorti della squadra. Questo episodio evidenzia come la ricerca di talenti sia cruciale nel calcio moderno, dove ogni scelta può segnare un destino. Chi sarà il prossimo a prendere il timone?

Antonio Conte ha scelto di restare al Napoli e così il club bianconero è rimasto con il cerino in mano: Elkann prova ad ingaggiare un altro big Juve, dopo Conte resta con il cerino in mano: tentativo disperato per un altro big (Ansa Foto) – SerieAnews A Torino probabilmente nessuno si aspettava un epilogo del genere. Eppure è finita nel modo peggiore perché Antonio Conte ha deciso di restare a Napoli. Sembrava fatta con i bianconeri, un addio ai partenopei solo da annunciare ed invece negli ultimi giorni è accaduto l’imponderabile. De Laurentiis non si è arreso ed è andato all in. Aumento dell’ingaggio, mercato faraonico con budget da 200 milioni di euro, l’arrivo ormai certo di Kevin De Bruyne e l’assalto a Jonathan David. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Juve, dopo Conte resta con il cerino in mano: tentativo disperato per un grande ritorno

Cerca Video su questo argomento: Juve Dopo Conte Resta Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Conte-Napoli, 48 ore per decidere il futuro. La Juve resta in attesa; Conte resta al Napoli, l'annuncio di De Laurentiis! E la Juve? Cosa sta succedendo; CALCIO Juve, idea clamorosa: Simone Inzaghi in panchina se Conte resta a Napoli; Conte resta al Napoli, l’annuncio di De Laurentiis: cosa resta da fare adesso alla Juventus. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli, Conte resta: "La visione collima". De Laurentiis: "Lo asseconderò in tutto"

Da msn.com: La svolta definitiva dopo settimane di indiscrezioni sul possibile addio: Antonio Conte ha deciso di restare a Napoli e portare avanti il progetto con Aurelio De.

Conte resta al Napoli, l’annuncio di De Laurentiis: cosa resta da fare adesso alla Juventus

Scrive fanpage.it: Aurelio De Laurentiis ha twittato la riconferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. La Juventus adesso deve guardare altrove per la panchina.

Conte Juve, spunta il retroscena: i due motivi che hanno spinto il tecnico a restare a Napoli. De Laurentiis ancora decisivo

Si legge su juventusnews24.com: Conte Juve, spunta il retroscena: i due motivi che hanno spinto il tecnico a restare a Napoli. De Laurentiis ancora decisivo, ecco su cosa ha lavorato Alla fine Antonio Conte ha deciso di restare a Na ...