Juve bollente tensione alla Continassa tra Elkann e Giuntoli

Tensione alle stelle in casa Juventus: l’addio di Giuntoli è ormai alle porte. Un duro confronto con Elkann segna una svolta decisiva per il futuro bianconero, che punta a rinascere dopo una stagione deludente. Il quarto posto, seppur raggiunto, non basta. La Juve si trova al crocevia di un cambiamento epocale nel calcio italiano, dove le aspettative sono alte e i risultati sono fondamentali. Preparati a un’estate di fuoco!

Ore frenetiche in casa bianconera con l’addio di Giuntoli solo da ufficializzare dopo un duro confronto La Juventus azzera tutto. La stagione appena conclusa, chiaramente, non ha soddisfatto neanche un po’ la proprietà nonostante il quarto posto conquistato. Era l’obiettivo minimo, ed è arrivato con una sofferenza immane all’ultima giornata di campionato in casa del Venezia grazie a un calcio di rigore trasformato da Locatelli a meno di 20 minuti dalla fine. Non può bastare a una società che ha speso negli ultimi tempi oltre 200 milioni di euro per rinforzare la squadra e si è ritrovata fuori dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli ai quarti e soprattutto dalla Champions, eliminata dal PSV al playoff. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve bollente, tensione alla Continassa tra Elkann e Giuntoli

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità

Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

Cerca Video su questo argomento: Juve Bollente Tensione Continassa Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Juve bollente, tensione alla Continassa tra Elkann e Giuntoli

Da calciomercato.it: Ore frenetiche in casa Juventus con l'addio di Giuntoli, ormai solo da ufficializzare dopo un duro confronto con Elkann ...

Juventus, proteste alla Continassa: insulti e striscioni contro Thiago Motta, giocatori e dirigenti

ilmessaggero.it scrive: Sono giorni ad alta tensione per la Juventus che domani sera allo Stadium in caso di vittoria potrebbe portarsi a -6 punti dalla vetta della classifica, ma in serata ha incassato la contestazione ...

Juve, primo giorno di ritiro alla Continassa: le ultime news

Riporta video.sky.it: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...