Juve anche Gasperini dice no | accettata l’offerta della Roma

La Juventus, in cerca di una nuova guida, incassa un altro rifiuto: Gian Piero Gasperini ha scelto di restare all'Atalanta. Questo scenario mette in luce un trend preoccupante nel calcio italiano: le grandi squadre faticano a trovare allenatori disposti ad accettare sfide ambiziose. Con il Napoli che domina, la Vecchia Signora dovrà riflettere più a fondo sulle sue strategie, mentre il resto della Serie A osserva con attenzione. Chi sarà il prossimo?

Dopo aver incassato una risposta negativa da parte di Conte, la Juve deve fare i conti con un altro rifiuto. Il campionato italiano si è chiuso da pochi giorni e a trionfare è stato il Napoli di Antonio Conte, che dopo qualche dubbio prontamente risolto, ha deciso di restare. Il tecnico salentino si è preso qualche giorno per pensare e per discutere con la società, in primis con Da Laurentis, ma il buon senso ha prevalso. Difficile lasciare questo Napoli, quasi impossibile, anche se ha farti la corte è una società che ha fatto parte del tuo passato. La Juventus ha rinunciato al ritorno di Conte, dunque, mettendosi subito a lavoro per trovare un’alternativa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juve, anche Gasperini dice no: accettata l’offerta della Roma

Kalulu Juve, il difensore torna a parlare dopo la squalifica: «Non è il modo in cui volevo finire questa stagione» – FOTO

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, rompe il silenzio dopo la squalifica di due giornate inflittagli dal Giudice Sportivo.

Cerca Video su questo argomento: Juve Gasperini Dice No Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gasperini alla Juventus? Cosa c'è di vero e la trattativa con la Roma; Gasperini-Juve, la chiamata della vita: la short list del prossimo allenatore; Come giocherebbe la Roma di Gasperini? Rischierebbero anche i big (Juve permettendo); Serie A, il mercato degli allenatori: le notizie del 28 maggio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Gasperini dice no all'assalto last minute della Juve e sorride alla Roma

Da gazzettadiparma.it: Gian Piero Gasperini verso la Roma. L’incontro andato in scena ieri a Firenze, al resort "Collegio alle Querce", sembra aver definitivamente convinto il tecnico di Grugliasco sulla solidità del proget ...

Juventus, Gasperini dice no: il retroscena della telefonata con Comolli e il ruolo di Chiellini. La Roma esulta, l’Atalanta protesta

sport.virgilio.it scrive: Juventus, arriva il no di Gasperini che sceglie la Roma. Non è bastata la telefonata del nuovo direttore generale Comolli, e i tifosi dell'Atalanta protestano ...

Pagina 2 | Gasperini, niente da fare per la Juventus: ha scelto la Roma

Si legge su tuttosport.com: Il tecnico, nonostante il tentativo del club bianconero, ha deciso di mantenere la parola data alla dirigenza giallorossa ...