Juve addio e Giuntoli e nuova rivoluzione in dirigenza | al comando ci saranno Comolli Tognozzi e Chiellini

La Juventus si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia: con l’addio di Cristiano Giuntoli, il club vira verso una rivoluzione dirigenziale. Comolli, Tognozzi e Chiellini prenderanno le redini del progetto. In un calcio in continua evoluzione, la Juve prova a ripartire con volti nuovi e idee fresche, puntando sulla solidità dell’esperienza. Sarà questo il riscatto che i tifosi aspettano? L'attesa è palpabile!

Juve, finisce l'esperienza di Giuntoli alla Juve: al suo posto Elkann affida il progetto a Comolli, Tognozzi e Chiellini La Juve si prepara a un nuovo ribaltone dirigenziale, con l'addio ormai imminente di Cristiano Giuntoli. Arrivato come uomo della rifondazione, l'ex direttore sportivo del Napoli paga una stagione al di sotto delle aspettative, nonostante la .

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità

Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

Juventus, scontro Elkann-Giuntoli: come si è arrivati all'addio e perché Gasperini ora è in pole per la panchina

Si legge su sport.virgilio.it: La Juventus cambia (di nuovo) tutto: perché Elkann ha silurato da Giuntoli e da chi riparte. Saltato Conte, si tenta lo sgambetto alla Roma per Gasperini.

Pagina 2 | Giuntoli, si va verso l'addio alla Juventus: ecco la rivoluzione bianconera

Come scrive tuttosport.com: La Juventus si prepara a una nuova fase di ristrutturazione dirigenziale. John Elkann, numero uno di Exor e figura chiave nella proprietà bianconera, ha deciso di intervenire per potenziare l’organigr ...

Giuntoli, si va verso l'addio alla Juventus: ecco la rivoluzione bianconera

Lo riporta msn.com: Rivoluzione Juve, possiamo definirla così, almeno per quanto riguarda la società. Dopo il pessimo anno concluso con il quarto posto e nessun trofeo, Elkann è sceso in campo in prima persona per riorga ...