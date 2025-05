Jujutsu Kaisen | Hidden Inventory ci darà delle informazioni sulla Stagione 3?

Il mondo di Jujutsu Kaisen si prepara a esplodere con l'uscita di "Hidden Inventory"! Questo film non è solo una raccolta, ma un'opportunità per approfondire dettagli cruciali che potrebbero influenzare la tanto attesa stagione 3. I fan sono in fermento, alimentando teorie e speculazioni. Ma attenzione: i segreti rivelati potrebbero cambiare tutto! Non perdere l’occasione di scoprire cosa si cela dietro le ombre di questo universo affascinante.

Con l’uscita nelle sale giapponesi — e prossimamente anche in Nord America — del film Hidden Inventory, una compilation dedicata all’arco narrativo omonimo, si stanno intensificando le speculazioni tra i fan di Jujutsu Kaisen. A scatenare le teorie è stato un post pubblicato sull’account ufficiale X (ex Twitter) dell’anime, che promuoveva il film e la nuova ending acustica. Il messaggio lasciato alla fine del tweet ha incuriosito molti: l’invito a “prestare attenzione al finale” ha fatto pensare che ci possa essere un annuncio nascosto, forse proprio un teaser o un video promozionale legato alla terza stagione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Jujutsu Kaisen: “Hidden Inventory” ci darà delle informazioni sulla Stagione 3?

Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory e Juju Stroll, film estivo e intermezzo slice-of-life

Nell'estate dell'animazione giapponese, il film Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death si prepara a conquistare il pubblico, offrendo nuove storie e avventure.

Cerca Video su questo argomento: Jujutsu Kaisen Hidden Inventory Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Jujutsu Kaisen, il film che ti spezzerà il cuore: la voce di Riko Amanai avverte i fan; Jujutsu Kaisen Stage Play Returns with 4th Show Hidden Inventory / Premature Death in Summer 2025; Jujutsu Kaisen Could Just Round Out Its Anime With Movies, And 1 Star Honestly Wouldn't Mind It; Jujutsu Kaisen's Gojo And Geto Have Never Been More Adorable In Official New Artwork. 🔗Cosa riportano altre fonti

Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory Movie Gets A New Suguru Geto Visual and Comment from Voice Actor

Si legge su in.ign.com: Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory/Premature Death compilation movie is set to hit Japanese theatres only a day later. Before that, the official X/Twitter account of the anime posted a new key visual ...

When Does the New ‘Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory/Premature Death’ Movie Premiere in Japan & the U.S.?

Si legge su skjbollywoodnews.com: The new “Jujutsu Kaisen” compilation movie is almost here. And if you’ve paid attention to the latest updates, you know that it will include a new “Juju Stroll” scene with Gojo and Geto. Here are all ...

Jujutsu Kaisen, il film che ti spezzerà il cuore: la voce di Riko Amanai avverte i fan

Da anime.everyeye.it: Il ritorno al passato di Gojo e Geto arriva al cinema con un carico emotivo potenziato: 'Il dolore sarà ancora più intenso', promette Anna Nagase.