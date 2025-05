Juan Miranda | dalle lacrime di gioia per la Coppa Italia alla sconfitta del Betis

Juan Miranda, dagli occhi lucidi per la vittoria della Coppa Italia a quelli colmi di delusione per la sconfitta del Betis. Un viaggio emozionale che evidenzia quanto il calcio possa essere un’altalena di sentimenti. La finale di Conference League ha messo in luce il dramma umano dietro ogni partita, facendoci riflettere su come le vittorie e le sconfitte siano parte integrante della passione sportiva. E tu, quale emozione di calcio hai vissuto ultimamente?

Dalle lacrime di gioia per la vittoria della Coppa Italia a quelle versate per la sconfitta del 'suo' Betis. Juan Miranda per una volta fa il tifoso, assaporando in prima persona l'amaro della sconfitta dopo che i biancoverdi di Siviglia hanno ceduto per 4-1 contro il Chelsea nell'ultimo atto della Conference League. Tra i tifosi andalusi c'era anche l'attuale terzino del Bologna volato in Polonia per seguire la sua ex squadra. Niente da fare però perchĂ© alla fine, nonostante il vantaggio iniziale, a spuntarla sono stati i Blues e così anche a Miranda è scappata una lacrimuccia, immortalato in una foto di E'tv.

