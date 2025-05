Juan Jesus rinnova e poi emoziona | parole da brividi per il Napoli

Juan Jesus rinnova e regala emozioni al Napoli! Dopo la storica vittoria dello scudetto, il difensore ha condiviso parole toccanti per la sua squadra, sottolineando l'importanza di continuare a sognare in grande. Con Antonio Conte al timone, il club partenopeo si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Sarà un'estate di lavoro, ma le basi per un futuro scintillante sono già state gettate. Non perderti i prossimi sviluppi!

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare delle parole bellissime di Juan Jesus. Dopo aver vinto lo scudetto una settimana fa, grazie al successo contro il Cagliari, il Napoli sta già programmando la prossima stagione. Il primo passo, ovviamente, è stata la conferma di Antonio Conte. Il tecnico salentino, infatti, ha deciso di restare alla guida della squadra campione d’Italia. Mentre il secondo atto per la prossima stagione del Napoli è stato il rinnovo di uno dei giocatori a cui ha fatto meglio la ‘cura di Antonio Conte’. Il calciatore in questione è Juan Jesus. Napoli, Juan Jesus: “Felice e veramente orgoglioso di vestire ancora questa maglia”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Juan Jesus rinnova e poi emoziona: parole da brividi per il Napoli

Juan Jesus sfida l’Inter: «Il Napoli vuole fare qualcosa di storico

Juan Jesus lancia un appello all'entusiasmo in casa Napoli, preparando la squadra al cruciale incontro contro il Parma.

