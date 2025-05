Juan Jesus prolungato di un anno il contratto col Napoli | Napoli è diventata una parte di me

Juan Jesus e Napoli: un amore che si rinnova! Il difensore ha ufficialmente prolungato il suo contratto fino al 2026, confermando la sua centralità nella squadra. In un periodo in cui le squadre cercano stabilità e continuità, il legame tra il giocatore e il club cresce sempre di più. Un punto interessante? La sua esperienza potrebbe rivelarsi cruciale nella prossima stagione, mentre gli azzurri puntano a nuovi traguardi!

Juan Jesus, prolungato di un anno il contratto col Napoli (ufficiale) Il Calcio Napoli comunica che Juan Jesus farà parte anche del Napoli 2025-26. Juan Jesus in azzurro anche per il prossimo campionato. Il Napoli ha esercitato il diritto di opzione e ha prolungato il contratto del difensore azzurro per la stagione 202526. L’esercizio dell’opzione è il giusto premio per una stagione ancora vissuta una volta da protagonista. Il difensore brasiliano si è fatto trovare pronto e il suo contributo è stato fondamentale. Si è trovato nelle condizioni di sostituire spesso Buongiorno e non l’ha quasi mai fatto rimpiangere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juan Jesus, prolungato di un anno il contratto col Napoli: «Napoli è diventata una parte di me»

Juan Jesus sfida l’Inter: «Il Napoli vuole fare qualcosa di storico

Juan Jesus lancia un appello all'entusiasmo in casa Napoli, preparando la squadra al cruciale incontro contro il Parma.

Cerca Video su questo argomento: Juan Jesus Prolungato Anno Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juan Jesus e Biasin, lo scontro social dopo lo scudetto. Cosa hanno detto; UFFICIALE - Napoli, esercitato il diritto di opzione e prolungato il contratto di Juan Jesus; Chi l'avrebbe mai detto? Juan Jesus rinato e fondamentale per lo Scudetto; IL DIFENSORE - Juan Jesus: Rispetto per l'Inter, ma non accetto che si manchi di rispetto al nostro percorso e alle nostre vittorie. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Napoli, Juan Jesus resta: prolungato il contratto per un altro anno

Secondo msn.com: Juan Jesus in azzurro anche per il prossimo campionato. A ufficializzarlo è direttamente il club azzurro, fresco campione d'Italia per la ...

Juan Jesus, prolungato di un anno il contratto col Napoli (ufficiale)

Da ilnapolista.it: Juan Jesus, il Napoli ha esercitato il diritto di opzione e ha prolungato il contratto del difensore azzurro per la stagione 2025/26 ...

Rinnovo Juan Jesus, svolta a sorpresa sul futuro: l’annuncio del Napoli

Come scrive fantamaster.it: Rinnovo Juan Jesus – Il Napoli ha ufficializzato il primo colpo di mercato in vista della stagione 2025/2026: Juan Jesus resterà in azzurro. Il club partenopeo ha infatti deciso di esercitare il ...