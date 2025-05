Jose Mourinho crede che il Manchester United è il diritto di rimanere da Ruben Amorim

Jose Mourinho ha sorpreso tutti sostenendo la conferma di Ruben Amorim al Manchester United, nonostante il deludente 15° posto in Premier League. Questo gesto evidenzia un trend crescente nel mondo del calcio: la fiducia a lungo termine nei manager, anche in tempi difficili. In un panorama dove i risultati immediati spesso prevalgono, la scelta di dare spazio alla crescita e alla stabilità potrebbe rivelarsi una strategia vincente. Rimanete sintonizzati!

2025-05-29 22:12:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Jose Mourinho ha espresso il suo sostegno alla decisione del Manchester United di attenersi al manager Ruben Amorim, nonostante una stagione deludente che li ha visti finire 15 ° in Premier League. Era la loro finitura più bassa di sempre e i Red Devils hanno perso la qualifica in Champions League nel processo. Per chiudere le cose, lo United ha perso 1-0 contro il Tottenham nella finale di Europa League, ponendo fine a qualsiasi speranza di salvare il calcio europeo per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Cerca Video su questo argomento: Jose Mourinho Crede Manchester Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Mourinho-show in Fenerbahçe-Manchester United: Onana lo fa impazzire, l'arbitro lo espelle

Riporta msn.com: Josè Mourinho show. Il vero protagonista dell'1-1 tra Fenerbahçe e Manchester United in Europa ... Josè non ci crede: mani nella testa, poi su volto, braccia larghe e risata nervosa.

Mourinho chiede pubblicamente scusa a un giocatore dopo 21 anni: gli spiega perché lo ha fatto fuori

Da fanpage.it: José Mourinho non ha dimenticato: dopo 21 anni il portoghese chiede scusa a un suo giocatore escluso dalla finale di Champions League ...

Doppio miracolo di Onana durante Fenerbahce-United: Mourinho non ci crede...

Come scrive tuttomercatoweb.com: Di seguito la reazione di José Mourinho, allenatore del Fenerbahce, dopo un doppio miracoloso intervento del portiere del Manchester United André Onana durante la sfida di Europa League conclusa ...