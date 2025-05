Jonathan Coe e Pilar del Río | tra Perugia e Castiglione del Lago entra nel vivo la XII edizione di Encuentro

La XII edizione di Encuentro si fa palcoscenico di un dialogo culturale vibrante tra Perugia e Castiglione del Lago! Con Jonathan Coe e Pilar del Río, l'evento celebra l'eredità di Saramago, coinvolgendo i lettori in una riflessione profonda sul potere delle parole. Non perdere l’occasione di immergerti in un’atmosfera letteraria unica, dove ogni incontro è un viaggio da scoprire!

Con Pilar del Río e Jonathan Coe entra nel vivo, tra Perugia e Castiglione del Lago, la XII edizione di Encuentro, festa delle letterature in lingua spagnola. Sabato 31 maggio, alle 18.30, alla Sala dei Notari di Perugia del Río presenterà – in occasione dell'incontro Con Saramago nell’isola, e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Jonathan Coe e Pilar del Río: tra Perugia e Castiglione del Lago entra nel vivo la XII edizione di Encuentro

Encuentro 2025, Perugia e Castiglione del Lago capitali delle letterature in lingua spagnola

Nel 2025, Perugia e Castiglione del Lago si trasformano nelle capitali delle letterature in lingua spagnola.