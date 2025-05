Jonas Harder | talento italiano della Fiorentina seguito dal Modena

Jonas Harder, talento fiorentino con un cognome che inganna, sta attirando l’attenzione del Modena. In un calcio italiano in fermento, dove i giovani emergenti sono il futuro della nostra Nazionale, lui rappresenta una promessa concreta. La sua storia è un esempio di come il talento possa nascere ovunque, sfidando le convenzioni. Rimanete sintonizzati: Harder potrebbe diventare il prossimo nome da segnare sulla lista dei futuri campioni!

Harder chi? Si chiede chi non segue il calcio giovanile e subito pensa a uno straniero, uno dei tanti che popolano il nostro movimento. Una precisazione, allora, è doverosa: Jonas Harder (nella foto), il centrocampista della Fiorentina seguito dal Modena, è italiano nonostante il cognome tedesco. Harder, speranza del calcio azzurro, è nato a Firenze il 30 settembre 2005, figlio di Thorsten, ingegnere tedesco di Amburgo trasferitosi per lavoro nel capoluogo toscano, e dell’italiana Patrizia. Ha iniziato come portiere, a 5 anni: voleva seguire le orme dello zio Daniele Balli, estremo difensore di Empoli e Salernitana in A, ma non era quello il suo ruolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Jonas Harder: talento italiano della Fiorentina seguito dal Modena

Fiorentina-Juventus: Jonas Harder pronto per i play off scudetto al Viola Park

Jonas Harder, tifoso sfegatato della Fiorentina, si prepara ai play-off scudetto al Viola Park, ricordando con emozione due storiche sfide contro la Juventus: la tripletta di Pepito e la notte in Fiesole che portò i viola in Conference.

Cerca Video su questo argomento: Jonas Harder Talento Italiano Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Jonas Harder: talento italiano della Fiorentina seguito dal Modena; Il Modena vuole Harder della Fiorentina; Modena, non solo Harder: nel mirino anche Radaelli e Olivieri. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Jonas Harder (Fiorentina Primavera): "La Juve? Sarà una gara tosta"

Scrive tuttojuve.com: Intervistato da "La Nazione", Jonas Harder, giocatore della Fiorentina Primavera, si sofferma sul match dei playoff del campionato di categoria che vedrà i viola sfidare la ...