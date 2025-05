John Wick 4 | il vero significato del film con Keanu Reeves

John Wick 4 non è solo un film d'azione: è un viaggio nell'animo umano. Keanu Reeves, nel ruolo del celebre assassino, affronta dilemmi morali e la ricerca di libertà in un mondo che lo imprigiona. In un’epoca in cui le scelte personali si intrecciano con il destino collettivo, questo capitolo invita a riflettere sul prezzo della libertà. Scopri come la vendetta possa trasformarsi in una questione di onore e redenzione.

John Wick 4 ( qui la recensione ) ha un significato molto profondo per la storia del suo personaggio principale. In questo quarto capitolo della saga, il leggendario assassino interpretato da Keanu Reeves sta lottando per sfuggire definitivamente alla morsa della Gran Tavola e si ritrova coinvolto nella guerra più straziante che abbia mai combattuto. Con il suo vecchio amico Caine ( Donnie Yen ) costretto a dare la caccia a John per salvare sua figlia, John viene a sapere da Winston ( Ian McShane ) che potrebbe riuscire a sconfiggere definitivamente la Gran Tavola e il loro rappresentante designato, il Marchese de Gramont ( Bill Skarsgård ), attraverso un duello.

