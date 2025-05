Jenna Ortega oltre Mercoledì | La fama mi ha reso infelice voglio ruoli che mi somigliano

Jenna Ortega, la star che ha conquistato il mondo con "Mercoledì", svela un lato inedito della sua vita. In un'intervista a Harper’s Bazaar, racconta come la fama l'abbia resa infelice e il suo desiderio di ruoli più autentici e vicini alla sua vera essenza. Un messaggio potente in un'epoca in cui la ricerca di autenticità è fondamentale per tanti giovani artisti. Jenna dimostra che essere se stessi è il vero atto rivoluzionario!

L’attrice ha raccontato a Harper’s Bazaar la pressione del successo, il peso degli stereotipi e il desiderio di una carriera più libera e adulta. Recita dall'età di 9 anni e il set era il suo posto sicuro, oggi non chiede più il permesso di essere sé stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Jenna Ortega oltre Mercoledì: “La fama mi ha reso infelice, voglio ruoli che mi somigliano”

Mercoledì 2, Jenna Ortega e la famiglia Addams al completo nella nuova immagine della serie Netflix

Mercoledì 2, Jenna Ortega e la famiglia Addams si mostrano al completo nella nuova immagine rilasciata da Netflix.

