Jenna Ortega il lato oscuro di Mercoledì | Mi sono sentito infelice

Jenna Ortega, la star di "Mercoledì", rivela il lato oscuro della celebrità: "Mi sono sentita infelice". Un'affermazione che mette in luce le pressioni e i limiti che i giovani attori affrontano oggi, in un'industria sempre più esigente e visibile. Con l'ascesa dei social media, l'immagine pubblica può diventare un pesante fardello. Scopri come Jenna sta cercando di trovare il suo equilibrio tra fama e autenticità.

Jenna Ortega racconta il peso della celebrità dopo ‘Mercoledì’ e riflette sui limiti imposti dai personaggi che ha interpretato. Nonostante abbia mosso i primi passi nel mondo del cinema all’età di dodici anni (dopo essersi avvicinata alla recitazione già a soli sei anni) e sia apparsa in titoli di grande impatto – a partire da due episodi della saga di Scream – è stata Mercoledì, la serie targata Netflix incentrata sulla figlia dal temperamento oscuro della Famiglia Addams, a sancire definitivamente la consacrazione di Jenna Ortega nel panorama internazionale. In una recente intervista rilasciata a Harper’s Bazaar, l’attrice nata nella Coachella Valley in California, ha offerto uno sguardo sincero sul lato meno visibile della notorietà (un lato oscuro che pare colpire molti personaggi pubblici): “Dopo l’uscita della serie e aver tentato di metabolizzare tutto, mi sono sentita infelice”. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - Jenna Ortega, il lato oscuro di Mercoledì: “Mi sono sentito infelice”

Leggi anche Mercoledì 2, Jenna Ortega e la famiglia Addams al completo nella nuova immagine della serie Netflix - Mercoledì 2, Jenna Ortega e la famiglia Addams si mostrano al completo nella nuova immagine rilasciata da Netflix.

Se ne parla anche su altri siti

Jenna Ortega: “Dopo Mercoledì ero infelice. Essere una star può essere soffocante”; Jenna Ortega rivela: “Dopo il successo di ‘Mercoledì’ ero infelice”; Cosa è successo a Jenna Ortega dopo Mercoledì? Il lato oscuro della fama secondo l'attrice; Jenna Ortega: Dopo il successo di Mercoledì ero infelice, tutto è stato intenso e spaventoso. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Jenna Ortega: “Dopo Mercoledì ero infelice. Essere una star può essere soffocante”

Come scrive msn.com: Il successo mondiale della serie Mercoledì, ha catapultato Jenna Ortega in una status di celebrità che l'attrice non era preparata ad affrontare. In un'intervista rilasciata a Harper's Bazaar, l'inter ...

Cosa è successo a Jenna Ortega dopo "Mercoledì"? Il lato oscuro della fama secondo l'attrice

Segnala tag24.it: In men che non si dica, Ortega ha guadagnato visibilità, affetto, prestigio. L'hanno etichettata "icona gotica della Gen Z", tutti l'hanno chiamata, voluta, fotografata mentre attraversava i red ...

Jenna Ortega: “Dopo il successo di Mercoledì ero infelice”

Lo riporta lascimmiapensa.com: In una recente intervista rilasciata a Harper’s Bazaar, Jenna Ortega ha parlato della sua vita dopo il successo di Mercoledì ...