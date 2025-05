Jeff Bezos si risposa in Italia | Costretto dagli avvocati a firmare un accordo prematrimoniale

Jeff Bezos si risposa in Italia e, come da copione per i miliardari, firma un accordo prematrimoniale blindato. Con un patrimonio di oltre 203 miliardi di euro, il matrimonio con Lauren Sanchez non sarà solo un evento romantico, ma anche un riflesso delle dinamiche dei ricchi nell’era moderna. Un punto interessante? Le celebrazioni inebrianti sotto il sole italiano ci ricordano che anche i più grandi imprenditori non possono sfuggire alle leggi del cuore!

Con un patrimonio netto di oltre 203 miliardi di euro, il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez promette di essere un evento davvero spettacolare. Ma essendo il terzo uomo più ricco al mondo, non sorprende che il fondatore ed ex CEO di Amazon, supportato da un esercito di avvocati, stia ultimando i dettagli di un inconfondibile accordo prematrimoniale prima di pronunciare il fatidico “Sì, lo voglio”. L’accordo prematrimoniale di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Secondo MailOnline, Jeff Bezos, 61 anni, e Lauren Sanchez, 55, che si sono fidanzati nel 2023 a bordo del loro superyacht da 460 milioni di euro al largo di Cannes, sono molto emozionati per le loro nozze. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jeff Bezos si risposa in Italia: “Costretto dagli avvocati a firmare un accordo prematrimoniale”

