Jean Reno | Benigni? È un uomo raro non gli ho mai sentito dire una parola meno che gentile

Oggi ha pubblicato una lunga intervista a Jean Reno, 77 anni passati in buona parte sul set nella parte del cattivo, oggi si è scoperto scrittore con il suo primo romanzo “Emma”. Ma nella vita ha fatto anche tanto altro: «ho fatto il contabile e l’autista oltre che il magazziniere. Ma la vita è un sogno imprevedibile. Il mio bilancio è molto positivo: sto bene, non sono mai caduto nella bottiglia o nella droga. Certo, ho avuto momenti duri, come la perdita di mia madre, ma se raccontassi che la mia vita è stata un incubo sarei ingiusto, sono stato in realtà molto fortunato e ringrazio ogni giorno per lamia buona sorte» Lei è amico di Roberto Benigni: come vi siete incontrati? «Mi offrì una parte ne La Tigre e la Neve. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Jean Reno: «Benigni? È un uomo raro non gli ho mai sentito dire una parola meno che gentile»