Javier Zanetti vorrebbe giocare la finale di Champions col Psg | L’Inter è pronta

Javier Zanetti, leggenda dell'Inter, sogna una finale di Champions con il PSG! La tensione cresce ad Appiano Gentile, mentre il mondo del calcio osserva con interesse. Questo desiderio non è solo un capriccio, ma riflette l'evoluzione del calcio moderno, dove le alleanze e i trasferimenti hanno creato nuove dinamiche. Immaginate Zanetti, ancora una volta in campo, a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Pronti a sognare insieme a lui?

Appiano Gentile, 30 maggio 2025 – In una settimana ha accumulato così tanta tensione pre-partita che gli sono tornate in mente le lunghe vigilie dei grandi eventi, quando indossava la maglia nerazzurra da calciatore e portava al braccio la fascia di capitano. “Se mi piacerebbe giocarmi questa finale? Caspita, non me lo farei ripetere due volte. Entrerei in campo di corsa.”. Ma non può Javier Zanetti, ormai è dal 18 maggio del 2014 che ha appeso gli scarpini al chiodo e della sua Inter è il vicepresidente. Il segno della continuità fra passato e presente. Un pezzo di storia del club, per i tifosi un simbolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net