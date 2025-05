Jasmine Paolini terrore durante l' intervista | agguato in diretta tv

Jasmine Paolini continua a sorprendere nel mondo del tennis, ma il suo ultimo match al Roland Garros ha riservato un colpo di scena inaspettato. Durante un’intervista post-partita, un’aggressione in diretta ha catturato l’attenzione dei telespettatori, aggiungendo drammaticità a una vittoria già convincente. Mentre la tennista si afferma tra le migliori, questo evento solleva interrogativi sulla sicurezza degli atleti in un contesto sempre più turbolento. Rimanete sintonizzati

Una Jasmine Paolini sempre più lanciata: la tennista azzurra ha superato con grande disinvoltura il terzo turno del Roland Garros, liquidando l’ucraina Yuliia Starodubtseva in poco più di un’ora. Un match senza particolari insidie per la tennista italiana, che si è imposta con un netto 6-4, 6-1 contro la numero 81 del ranking WTA. Il momento più difficile, paradossalmente, per Jasmine è arrivato dopo il match, nel corso dell’intervista post-partita. Mentre rispondeva alle domande a bordo campo, Paolini si è trovata faccia a faccia con un insetto di dimensioni assolutamente notevoli. La sua reazione, un balzo improvviso, ha strappato un sorriso agli spettatori: quella visita non gradita la aveva anche un po' spaventata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jasmine Paolini, terrore durante l'intervista: agguato in diretta tv

Jasmine Paolini ribalta Shnaider con l’aiuto di Sara Errani agli Internazionali d’Italia 2025

Jasmine Paolini ha regalato emozioni agli appassionati di tennis, ribaltando il pronostico contro Shnaider agli Internazionali d'Italia 2025.

