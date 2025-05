jasmine paolini e lorenzo musetti accedono agli ottavi del roland garros

Due talenti del tennis italiano brillano al Roland Garros: Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti avanzano agli ottavi, dimostrando che il nostro paese è un vero serbatoio di campioni. La vittoria di Paolini in un’ora e 9 minuti è segnale di una crescita esponenziale nel tennis femminile. L'attenzione ora si sposta sulla prossima sfida: riuscirà Paolini a sorprendere ancora? Il sogno di un trionfo azzurro è più vivo che mai!

AGI - Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti accedono agli ottavi dei rispettivi tornei. La numero 4 del mondo e del seeding Paolini ha sconfitto in due set l'ucraina Yuliia Starodubtseva. 6-4 6-1, in un'ora e 9 minuti di gioco, il punteggio in favore dell'azzurra, che al terzo turno attende la vincente della sfida tra Bernarda Pera ed Elina Svitolina. "Ho preso il ritmo dopo qualche game. All'inizio non mi sentivo molto bene, le condizioni erano diverse rispetto alle altre partite giocate prima qui. Sono soddisfatta della vittoria". Ha commentato Jasmine Paolini dopo il successo odierno contro la ucraina. 🔗 Leggi su Agi.it