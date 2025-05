Jasmine Paolini centra gli ottavi al Roland Garros | battuta Starodubtseva 6-4 6-1

Jasmine Paolini conquista gli ottavi di finale al Roland Garros, battendo l’ucraina Starodubtseva con un convincente 6-4, 6-1. Un risultato che riaccende le speranze del tennis italiano sulla terra rossa, un palcoscenico che storicamente ha regalato gioie ai nostri atleti. La velocità con cui la Paolini ha chiuso il match è un segnale potente: la determinazione azzurra è pronta a brillare nella capitale francese!

Jasmine Paolini è approdata agli ottavi di finale del singolare femminile del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in scena sulla terra rossa di Parigi. La numero 4 del mondo e del seeding ha sconfitto in due set l’ucraina Yuliia Starodubtseva. 6-4 6-1, in un’ora e 9 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’azzurra, che al terzo turno attende la vincente della sfida. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Jasmine Paolini centra gli ottavi al Roland Garros: battuta Starodubtseva 6-4, 6-1

