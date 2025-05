Jasmine Paolini | C’è tensione cerco di non complicare le partite

Jasmine Paolini conquista il terzo turno del Roland Garros, dimostrando che la determinazione e la strategia possono superare ogni ostacolo. Dopo un avvio in salita contro Yuliia Starodubtseva, la tennista ha cambiato marcia, chiudendo l'incontro con un convincente 6-4, 6-1. Questa vittoria si inserisce in un trend crescente del tennis femminile italiano, dove le atlete emergono come vere protagoniste nel panorama internazionale. Non perdere di vista i prossimi match!

Jasmine Paolini ha sconfitto l’ucraina Yuliia Starodubtseva al terzo turno del Roland Garros e si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa di Parigi. La numero 4 del mondo ha subito un po’ il gioco della rognosa avversaria nel primo set, poi ha cambiato ritmo e si è imposta con il punteggio di 6-4, 6-1, qualificandosi così agli ottavi di finale del secondo Slam della stagione. La fuoriclasse toscana, chiamata a difendere l’atto conclusivo raggiunto lo scorso anno nella capitale francese, se la dovrà ora vedere con la vincente del confronto tra l’ucraina Elina Svitolina e la statunitense Bernarda Pera: entrambe le rivali sembrano essere tranquillamente alla portata della recente vincitrice degli Internazionali d’Italia (sia in singolare che in doppio), che ha tutte le carte in regola per farsi ulteriore strada sul mattone tritato transalpino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini: “C’è tensione, cerco di non complicare le partite”

Jasmine Paolini ribalta Shnaider con l’aiuto di Sara Errani agli Internazionali d’Italia 2025

Jasmine Paolini ha regalato emozioni agli appassionati di tennis, ribaltando il pronostico contro Shnaider agli Internazionali d'Italia 2025.

